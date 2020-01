Twee jongens (12 en 13 jaar) zijn opgepakt op verdenking van het afsteken van vuurwerk en brandstichting met dodelijke afloop in Arnhem, meldt de NOS. Door het vuurwerk ontstond een brand in een flatgebouw, waarbij een 39-jarige man en zijn zoon (4) om het leven kwamen.

Ook raakten twee andere leden van hetzelfde gezin gewond. De moeder (36) en dochter (8) liggen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis.

Het gezin uit Arnhem was op bezoek in de flat aan het Gelderseplein, in het zuiden van de Gelderse stad. Zij kwamen volgens de NOS vast te zitten in de lift, nadat de elektriciteit door de brand uitviel. De kleine ruimte kwam vast te staan met rook, waardoor het gezin buiten bewustzijn raakte.

De politie heeft in het onderzoek naar de brand camerabeelden bekeken. Daaruit blijkt dat de brand is veroorzaakt door vuurwerk. De twee jongens, die in de flat zijn aangehouden, worden verhoord.

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch zegt geschokt te zijn en te denken aan de slachtoffers, hun nabestaanden en naasten. "Wat vannacht in deze flat is gebeurd, is een groot drama dat onvoorstelbaar diep ingrijpt in de levens van de betrokkenen."