Bij een brand in een flatgebouw in Arnhem zijn in de nacht van dinsdag op woensdag een 39-jarige vader en zijn 4-jarige zoon om het leven gekomen. Twee andere leden van het gezin raakten gewond, meldt de politie Gelderland. Mogelijk is vuurwerk de oorzaak van de brand.

De moeder (36) en dochter (8) zijn met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze woensdagochtend nog steeds liggen. Over hun toestand is verder niets bekendgemaakt.

Het gezin uit Arnhem was op bezoek in de flat aan het Gelderseplein, in het zuiden van de Gelderse stad. Een woordvoerder van de politie vertelt dat het viertal in de buurt van een trappenhuis en de lift is aangetroffen, in zeer slechte toestand.

De brand woedde bij de ingang, het trappenhuis en de lift. Een deel van de bewoners van de flat werd door de brandweer geëvacueerd. Door de brand is de entree van het gebouw verwoest.

Onderzoek naar oorzaak loopt nog

Waar de brand door is veroorzaakt, is nog niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan. De politie houdt er rekening mee dat de brand veroorzaakt is door vuurwerk dat in de flatingang kan zijn afgestoken.

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft via Twitter op de brand gereageerd. Hij zegt geschokt te zijn en te denken aan de slachtoffers, hun nabestaanden en naasten. "Wat vannacht in deze flat is gebeurd, is een groot drama dat onvoorstelbaar diep ingrijpt in de levens van de betrokkenen."

Hulpdiensten bij het flatgebouw in Arnhem. (Foto: Persbureau Heitink)