Bij een brand in een flatgebouw in Arnhem zijn tijdens nieuwjaarsnacht een man en een 4-jarig jongetje om het leven gekomen. Een vrouw en meisje raakten gewond, meldt de politie Gelderland op Twitter.

Het viertal zat opgesloten in een lift toen in het pand brand uitbrak. Door de rookontwikkeling zouden zij in ademnood zijn gekomen, schrijft het AD.

Tenminste twee personen zouden gereanimeerd zijn.

Dit bericht wordt aangevuld.