Een schietincident aan de Buitengasthuisstraat in Zwolle heeft oudejaarsavond aan een persoon het leven gekost. Een woordvoerder van de politie Oost-Nederland bevestigt aan NU.nl dat een zoektocht gaande is naar de dader of daders.

Aanvankelijk kreeg de politie een melding binnen van een steekpartij, "een persoon had iemand op straat zien liggen", maar bij aankomst zagen agenten snel dat het om een schietincident ging.

Agenten in kogelvrije vesten doen momenteel ter plekke onderzoek. Een deel van de straat is afgezet met linten.

Er is (nog) geen signalement bekend van de eventuele dader of daders.