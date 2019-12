Bij een ernstig ongeluk op de A32 bij Akkrum in Friesland zijn dinsdagavond meerdere auto's met elkaar in botsing gekomen in dichte mist. Eén persoon is ernstig gewond geraakt en mogelijk zijn er nog meer slachtoffers, meldt de politie.

Meerdere hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Ook zijn er twee traumahelikopter opgeroepen. Daarnaast is Grip-1 afgekondigd, dit houdt in dat hulpdiensten moeten samenwerken vanwege de omvang van het incident.

Hoeveel voertuigen exact betrokken zijn bij het ongeluk is nog onduidelijk. Volgens de Friese brandweer hebben aan beide zijden van de snelweg aanrijdingen plaatsgevonden. De weg is dicht bij Akkrum in de richting van Leeuwarden.

In meerdere delen van het land komt dinsdagavond dichte tot zeer dichte mist voor. Op sommige plekken is het zicht minder dan honderd meter.