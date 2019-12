Bij een ernstig ongeluk op de A32 bij het Friese Akkrum tussen Heerenveen en Leeuwarden zijn dinsdagavond rond 18.30 uur dertig auto's met elkaar in botsing gekomen in dichte mist. Eén persoon is overleden en 19 anderen raakten gewond, meldt de politie.

Zeventien gewonden liepen lichte verwondingen op. Twee anderen hebben volgens de politie zwaarder letsel.

De hulpdiensten waren na het ongeluk druk bezig betrokkenen die niet gewond geraakt waren, van de snelweg te begeleiden. Net als voor een deel van de slachtoffers is voor hen tijdelijk opvang geregeld in een school in Akkrum. Zij zijn opgevangen door onder anderen hulpverleners van het Rode Kruis.

Enkele uren later ging het in de dichte mist opnieuw mis op de A32, maar ditmaal in de richting van Heerenveen. Rond 21.15 uur kwamen daar meerdere voertuigen met elkaar in botsing. De weg is nu in beide richtingen dicht.

Even daarvoor ging het enkele kilometers verderop ook al verkeerd. Op de A7 bij de afrit van de A32 bij Heerenveen vielen meerdere gewonden na een aanrijding tussen meerdere auto's.

Hulpdiensten rukken massaal uit

Na eerste ongeval op de avond kwamen meerdere hulpdiensten massaal ter plaatse. Ook werden twee traumahelikopters opgeroepen. Daarnaast werd vanwege de omvang van het incident Grip-1 afgekondigd. Dit houdt in dat hulpdiensten samen één hulpteam inrichten waarbij één persoon de leiding krijgt.

De weg bij Akkrum richting Leeuwarden blijft nog geruime tijd dicht voor onderzoek, meldt de politie. Verkeersspecialisten zullen daar onderzoek doen naar de toedracht van het incident.

Ook ongeluk A28, code oranje in noorden

Ook de A28 tussen Zwolle en Amersfoort bij Harderwijk ging tijdelijk dicht na een ongeval met meerdere voertuigen in de mist. In de daaropvolgende file vonden vervolgens meerdere ongelukken plaats, meldde Rijkswaterstaat.

In meerdere delen van het land komt dichte tot zeer dichte mist voor. Op sommige plekken is het zicht minder dan 100 meter en plaatselijk zelfs minder dan 50 meter.

Het KNMI heeft voor het noorden van Nederland eerder op de avond code oranje afgegeven. Het weerinstituut waarschuwt dat de zichten na middernacht nog verder kunnen teruglopen naar minder dan 10 meter.

Rijkswaterstaat roept mensen op niet langer de weg op te gaan als dit niet hoeft.