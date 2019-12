In een bakkerij in de Gelderse plaats Nijkerk heeft dinsdagmiddag- en avond een grote brand gewoed.

De brand brak rond 16.00 uur uit. Al gauw was sprake van een zeer grote brand en werd Grip-1 afgekondigd. Dit houdt in dat hulpdiensten samen één hulpteam inrichten waarbij één persoon de leiding krijgt.

Rond 19.30 uur had de brandweer het vuur onder controle. In het pand is de bakkerij VW VlaaienWinkel gevestigd. Naast vlaaien worden daar ook slagroomtaarten gemaakt. Van de bakkerij is weinig meer over.

Bij de brand kwam geen asbest vrij. Volgens een brandweerwoordvoerder bleef de brand uiteindelijk binnen de perken. Vermoedelijk ontstond de brand tussen vloerdelen van de bakkerij. Niemand raakte gewond.

Winkelstraat werd afgezet

De brandweer was met vier bluswagens uitgerukt. Ter versterking werd een hoogwerker opgeroepen uit het nabijgelegen Harderwijk.

Vanwege de vlammen werd publiek op afstand gehouden en de gehele winkelstraat afgezet.