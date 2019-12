Minister Ferd Grapperheus (Justitie en Veiligheid) heeft tegen de NOS gezegd dat hij vreest dat de jaarwisseling dit jaar een "wildwestfeest" met veel incidenten wordt. "Ze gaan een heftige nacht tegemoet met veel incidenten en met veel mensen die zich misdragen, helaas", zei de minister over hulpverleners, die hij elk jaar op oudjaarsdag bezoekt.Het kabinet heeft een pakket maatregen genomen om overlast, met name geweld, rond de jaarwisseling aan te pakken. Mensen die geweld gebruiken tegen hulpverleners worden zwaarder bestraft, en de zwaarste categorie consumentenvuurwerk is vanaf de volgende jaarwisseling verboden. Ook wordt in de Tweede Kamer gepraat over een totaalverbod.