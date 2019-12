Wat verwachten de metereologen van de mistvelden? Die blijven in grote delen van het land tot morgenochtend hangen, schrijft Weeronline. Alleen in het zuiden en zuidwesten is het zicht minder slecht, en in Zeeland en aan de westkust zorgt de aantrekkende wind in de loop van de nacht voor een afname. Morgen overdag gaat het op meer plekken waaien, maar 's avonds kan er opnieuw mist ontstaan.



Lezer A. de Haas mailt dat het zicht in Meppel een uur geleden al onder de 10 meter lag. De Haas leidde te voet een stadsbus enkele honderden meters door een woonwijk, omdat de chauffeur ondanks de straatverlichting niet alleen verder durfde te rijden. Tijdens die tocht kwam De Haas ook "andere colonnes" auto's tegen. "Chaos en ontreddering. Code oranje? Die is rood hier."