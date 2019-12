De vuurwerkshow die dinsdagavond in Deventer gehouden zou worden, is afgelast vanwege dichte mist. Dat maakte de gemeente Deventer dinsdag bekend.

De mist, waarvoor het KNMI een code geel heeft afgegeven, zorgt ervoor dat het zicht wordt beperkt tot minder dan 200 meter.

Een woordvoerder zegt tegen RTV Oost dat er nu al een nevel hangt boven de IJssel, die de komende uren alleen maar erger wordt. De vuurwerkshow, die op de Worp naast de IJssel moest plaatsvinden, zou daarom moeilijk te zien zijn.

Tijdens de jaarwisseling vinden op meerdere locaties in Nederland vuurwerkshows plaats. De organisatie van de vuurwerkshow in Rotterdam liet weten de situatie te monitoren. "We zitten bij het water, dus de omstandigheden zijn hier wel anders dan op andere plekken. In het ergste geval is het dit jaar iets minder goed zichtbaar dan in vorige jaren."

Ook in Apeldoorn gaat de vuurwerkshow door. De vuurwerkshow in Hilversum gaat vooralsnog ook door. De gemeente laat weten de situatie in de gaten te houden. Vooralsnog vindt de kindervuurwerkshow om 19.30 uur wel plaats. Of de centrale vuurwerkshow om middernacht ook doorgaat, moet de gemeente nog bekijken.