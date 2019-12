Voor de uitritten van brandweerkazernes in Den Haag zijn de afgelopen periode kraaienpoten aangetroffen, meldt zowel het AD als De Telegraaf dinsdag. Het gaat om zelfgemaakte pijpen waar schroeven uit steken, bedoeld om voertuigen te beschadigen.

De gemeente Den Haag laat aan NU.nl weten de incidenten "verwerpelijk" te vinden. "Dit zijn de mensen die zich inzetten om het voor ons veilig te houden", aldus een woordvoerder.

De brandweer wil pas na de jaarwisseling toelichting geven over wat er precies is gebeurd. Wel heeft de korpsleiding zorgen over aankomende nacht, zegt de commandant van dienst bij de jaarwisseling, Jan Bron, in een filmpje op Twitter. "We verwachten een ander Oud en Nieuw dan andere jaren. Wat we hebben gezien in de aanloop maakt ons wel wat ongerust."

Bron doelt daarmee op de wekenlange onrust in de stad na de afgelasting van de vreugdevuren. In verschillende wijken werden aanhoudingen verricht. Onder meer in Duindorp zijn maandagavond nog agenten bekogeld met stenen en vuurwerk.

Ook is onlangs een vuurwerkbom onder een politiebus gegooid, waardoor een agent blijvende gehoorschade opliep. Inmiddels zit een 51-jarige man vast in deze zaak, vijf anderen zijn opgepakt voor opruiing.