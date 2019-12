Het Openbaar Ministerie (OM) heeft opnieuw per ongeluk een foto van kroongetuige Nabil B. verspreid in dossierstukken, zo melden meerdere media waaronder RTL Boulevard dinsdag. Het is dezelfde foto als die eerder per abuis werd toegevoegd in documenten in het Marengo-proces.

De dossierstukken zijn zichtbaar voor alle verdachten in de zaak. Het is zeer belangrijk dat B. wordt afgeschermd, omdat hij als kroongetuige zwaar bedreigd wordt.

B. heeft belastende verklaringen afgelegd in het proces tegen Ridouan T., zijn vermeende rechterhand Saïd Razzouki en de criminele organisatie waaraan zij leiding zouden hebben gegeven. De mannen worden gezocht voor het opdracht geven van meerdere moorden en pogingen daartoe.

T. en Razzouki worden vervolgd in het zogeheten Marengo-proces. Door een pijnlijke fout was B. tijdens een vorige zitting ook ongeveer een minuut lang zichtbaar op de tv-schermen in de rechtbank. Er wordt nog uitgezocht hoe deze fout is ontstaan. De kroongetuige volgde de inleidende zitting vanaf een geheime locatie.

Niet alleen B., maar ook zijn hele familie wordt zwaarbeveiligd. Een aantal dagen nadat bekend werd gemaakt dat de man meerdere verklaringen had afgelegd als kroongetuige, is zijn onschuldige broer in Amsterdam doodgeschoten. Het OM denkt dat de groep rondom T. hiervoor verantwoordelijk is. Ook de advocaat van B., Derk Wiersum, is doodgeschoten.

120 Voor deze liquidaties wordt Ridouan T. vervolgd

Proces gaat in februari verder

T. is twee weken geleden opgepakt in Dubai, waar hij zich verschool in een woning in een villawijk. Die week nog werd hij overgebracht naar Nederland.

De man verblijft momenteel in de extra beveiligde instelling in Vught. Op 27 februari gaat het proces tegen hem verder.