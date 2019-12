Tijdens Oudejaarsavond is het vuurwerk in grote delen van het land niet goed te zien. Er is op veel plaatsen dichte mist, zo meldt het KNMI dinsdag.

Het zicht zal minder dan 200 meter zijn. Er is dan ook een code geel afgegeven voor heel Nederland.

Door het afsteken van vuurwerk ontstaan ook nog eens kruitdampen, waardoor het zicht zelfs kan teruglopen tot minder dan 50 meter.

Pas op Nieuwjaarsdag zal de mist wegtrekken. Op sommige plaatsen zal dit iets langer duren omdat de mist volgens het KNMI "hardnekkig" is.

Het waait amper op Oudejaarsavond, waardoor tijdens het afsteken van vuurwerk fijnstofwolken ontstaan en blijven hangen. Mensen met aandoeningen als astma kunnen hierdoor erg veel last aan hun luchtwegen ervaren.