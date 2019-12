's Nachts trokken er wolkenvelden het land binnen, waar de zon in de loop van de dag doorheen zal breken. De nacht van de jaarwisseling kan mistig zijn, maar blijft wel droog.

Overdag komen de temperaturen tussen de 6 en 8 graden te liggen. Waar de zon vooral in het noorden en in het midden van het land doorbreekt, kan het in het zuiden van Nederland 's avonds ook nog bewolkt zijn.

In de avond daalt de temperatuur tot rond het vriespunt en stijgt het kwik niet boven de 3 graden. Landinwaarts kan er lichte nachtvorst voorkomen.

De mistbanken die lokaal kunnen voorkomen tijdens de jaarwisseling, kunnen door het vuurwerk verergeren. Later in de nacht ontstaat er op meer plekken mist.