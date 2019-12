Voor het eerst sinds 2008 zullen er in 2020 geen gemeentelijke herindelingen plaatsvinden, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) dinsdag.

De teller van Nederlandse gemeenten zal in 2020 op 355 blijven staan. Het CBS begon met het registreren van gemeenten in 1830, toen ons land er nog 1.106 telde. Met de toevoeging van Limburgse gemeenten aan het Koninkrijk der Nederlanden in 1839 steeg dit aantal naar 1.219. Sindsdien neemt het aantal gemeenten regelmatig af.

Sindsdien kwam het acht keer voor dat er geen gemeenten fuseerden. In deze jaren kon het wel gebeuren dat een gemeente van naam veranderde. Zo werd de Groningse gemeente Ulrum in 1992 hernoemd tot De Marne.

In 2020 zullen 209 gemeenten hun 190-jarig bestaan vieren, die al sinds 1830 dezelfde naam dragen. Volgens het CBS dragen Nederlandse gemeenten gemiddeld 126 jaar dezelfde naam.

Het Noord-Hollandse Bangert droeg haar naam het kortst. Deze gemeente werd in 1979 gesticht en in 1980 werd het hernoemd tot Drechterland.