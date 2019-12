De politie heeft maandag de identiteit van de man die zaterdag omkwam bij een schietpartij in Schiedam bekendgemaakt. Het gaat om een 26-jarige man uit Rijswijk.

De overleden man is niet de bewoner van het pand aan de Schiedamse Boomgaardstraat, waar de schietpartij plaatsvond.

De politie kreeg zondag rond 19.30 uur een melding van een getuige die schoten had gehoord. Het overleden slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar tevergeefs.

De politie zegt na het aantreffen van het slachtoffer direct te zijn begonnen met een onderzoek in de omgeving en een sporenonderzoek. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er nog iemand gewond is geraakt bij de schietpartij. Deze persoon heeft de woning weten te verlaten.