De politie heeft maandagochtend zes mannen aangehouden voor het plegen van vernielingen en het organiseren van rellen in Den Haag in december. Een van de verdachten, een 38-jarige Hagenaar, wordt verdacht van het gooien van illegaal zwaar vuurwerk naar een politiebus in Duindorp.

Door de explosie onder de politiebus liep een agent blijvende gehoorschade op en raakte het voertuig zwaar beschadigd. De andere zes agenten die ook in de bus zaten, moeten nog een gehoortest ondergaan.

Naast de 38-jarige Hagenaar werden maandagochtend nog vijf andere mannen aangehouden voor ongeregeldheden. Drie Hagenaars van 35, 37 en 39 jaar oud worden verdacht van opruiing en het plegen van geweld tegen personen of goederen, aldus de politie. Een 43-jarige Hagenaar is aangehouden voor betrokkenheid bij het oproepen tot ongeregeldheden in de Haagse wijk Laak.

Een 42-jarige Hagenaar werd aangehouden voor het maken van een vuurwerkbom. Deze werd in een plantenbak voor een woning aan de Zeezwaluwstraat in Den Haag aangetroffen. De man wordt er ook van verdacht begin december op een politieagent te hebben ingereden.

De politie sluit meerdere aanhoudingen naar aanleiding van de ongeregeldheden niet uit.

Zondagavond ook aanhoudingen in onrustig Den Haag

Zondagavond hield de politie negentien personen aan voor ongeregeldheden in Den Haag. Op het Dr. de Visserplein had een groep mensen vuur gestookt. Vijftien personen, onder wie vijf minderjarigen, werden aangehouden omdat ze het plein niet wilden verlaten, ondanks een vordering van de politie.

Vier andere minderjarigen werden later op de avond aangehouden voor het gooien van zwaar vuurwerk en het stichten van brandjes.

Het is al een tijd onrustig in Den Haag. Begin december maakte de gemeente bekend dat de traditionele vreugdevuren die tijdens de jaarwisseling plaatsvonden definitief niet door kunnen gaan.