De zestienjarige jongen die op 22 december zwaargewond raakte bij een steekpartij in Drachten, is in de nacht van zondag op maandag overleden. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) aan NU.nl.

Het slachtoffer was op het moment van de steekpartij vijftien jaar oud. Hij werd afgelopen week in het ziekenhuis zestien jaar.

Kort na de steekpartij zijn twee tieners, een vijftienjarige jongen uit Gorredijk en een veertienjarige jongen uit Drachten, aangehouden voor betrokkenheid. Ze zitten nog steeds vast.

Waarom het slachtoffer werd neergestoken, is nog altijd onduidelijk. De politie doet hier nog onderzoek naar.

Tijdens het afhandelen van het incident ontstond onrust, waarbij een agent gewond raakte. Hiervoor zijn twee meerderjarige verdachten aangehouden, meldt het OM.