Woningen in het Zeeuwse Sluiskil en in Roosendaal hebben grote schade opgelopen omdat er vuurwerkbommen naar binnen zijn gegooid. De incidenten vonden zondagavond en in de nacht van zondag op maandag plaats, zo meldt de politie.

Bewoners van het pand in de Stoopstraat in Roosendaal hoorden rond 23.00 uur een enorme klap.

Er zijn geen gewonden gevallen, maar het vuurwerk heeft de voordeur vernield. Ook zijn er scheuren en gaten in het plafond en de muur gekomen en is een kastdeur in de hal eruit geklapt.

Ook in de Isabellastraat in Sluiskil heeft een woning veel schade opgelopen toen rond 1.00 uur een vuurwerkbom naar binnen is gegooid. Een stuk van het kozijn is weggeblazen en in de woonkamer ligt puin. Ook hier is niemand gewond geraakt.

De politie onderzoekt beide incidenten.