Friese boeren ontvingen mogelijk jarenlang teveel schadevergoeding voor grazende ganzen. Dat schrijft Trouw maandag na onderzoek van de Provinciale Staten van Friesland.

Friese boeren ontvingen in 2018 ongeveer 4,5 miljoen euro om schade door brandganzen te compenseren en ongeveer 1,5 miljoen voor grauwe ganzen. Deze compensaties bleken uiteindelijk gedaan voor schade dat niet werd gedaan.

Volgens het onderzoek gebeuren de schadetaxaties veelal al eind maart. Rond deze tijd begint de grasgroei op de beschadigde en niet beschadigde velden echter nog niet. Wanneer deze groei begint, is het vrijwel gelijk in de beschadigde en onbeschadigde gebieden.

Het provinciebestuur zegt tegen Trouw dat volgens hen de vergoedingen terecht zijn, maar geeft wel toe dat de uitbetalingen wellicht moeten worden aangepast.

Zolang de onderzoeken nog lopen, verandert er niets voor de grondgebruikers. Ook wordt de manier van taxeren en vergoeding nog niet aangepast.

Volgens het onderzoek is er sinds 2004 steeds meer geld per gans uitgegeven. Zo wordt geschat dat de grauwe gans per jaar gemiddeld 1.000 kilo gras opeet, maar dit zou volgens de onderzoekers drie keer meer zijn dan het dier werkelijk kan verorberen. Mogelijk wordt een deel van de schade die aan ganzen wordt toegeschreven veroorzaakt door andere dieren, zoals veldmuizen.