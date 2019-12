Een man is zaterdagavond om het leven gekomen bij een schietpartij in Schiedam. Dat meldt de politie, die niet uitsluit dat er een tweede slachtoffer is gevallen bij het incident.

Rond 19.30 uur kreeg de politie een melding binnen van een getuige die schoten had gehoord. Bij aankomst in de betreffende woning aan de Boomgaardstraat in de Zuid-Hollandse stad troffen agenten een gewonde man aan.

Ze probeerden de man te reanimeren. Een traumateam nam het reanimeren over, maar de hulp mocht niet meer baten.

Andere agenten zijn direct begonnen met een omgevingsonderzoek, terwijl forensisch experts met een sporenonderzoek begonnen.

Hieruit bleek dat er mogelijk nóg een gewonde betrokken was bij het incident, die, al dan niet met hulp van anderen, de woning heeft weten te verlaten.

De politie sluit niet uit dat de mogelijke tweede gewonde de dader of een van de daders is. Over het motief van de schietpartij is nog niets bekend.