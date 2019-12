De politie heeft vrijdagavond een drone onderschept waarmee werd geprobeerd een pakketje met drugs over de muur van een penitentiaire inrichting (PI) in Alphen aan den Rijn te krijgen. Een 28-jarige man uit Rotterdam is aangehouden. De politie is nog op zoek naar twee andere verdachten.

De politie ontving rond 21.40 uur een melding dat een groep mensen vanuit een geparkeerde auto een drone met een pakketje over de muur van de inrichting probeerde te krijgen.

Kort daarna troffen agenten het voertuig zonder inzittenden aan op de Eikenlaan. In de auto werd een geactiveerde controller van een drone gevonden, evenals een ongebruikte, verpakte drone.

Op de binnenplaats van de penitentiaire inrichting lag een drone waaraan een klein pakketje was bevestigd. Een tweede pakketje was beland in de omheining van de gevangenis. In beiden zat een kleine hoeveelheid hard- een softdrugs.

Voor wie de pakketjes bedoeld waren, is vooralsnog onbekend en onderwerp van onderzoek. De auto, drones en drugs zijn in beslag genomen.

Sinds 1 november is het ook verboden om middelen die buiten de gevangenis legaal zijn, zoals telefoons, een penitentiaire inrichting in te smokkelen. Op het smokkelen van goederen staat een gevangenisstraf van maximaal zes maanden.