De jaarwisseling verloopt dit jaar droog en met kans op mist op sommige plaatsen. De temperatuur komt uit op 1 tot 3 graden en er staat weinig wind. Dat meldt de site Weeronline.

Oudjaarsdag begin met veel wolkenvelden en op veel plekken is het grijs. Er valt niet of nauwelijks regen en de wind is zwak tot matig, uit het westen tot noordwesten.

’s Middags laat in het noorden en het midden van het land de zon zijn gezicht zien. In het zuiden blijf het tot aan de avond bewolkt.

De temperatuur loopt op de meeste plekken op naar 6 graden, met uitschieters naar 8 tot 9 graden in het zuidoosten van het land, aldus Weeronline. In de avond daalt het kwik naar 1 tot 3 graden.

Tijdens de jaarwisseling kunnen lokaal mistbanken voorkomen, die door het vuurwerk kunnen worden verergerd. Later in de nacht kunnen op meer plekken mistbanken ontstaan. Tevens is er kans op lichte nachtvorst landinwaarts.