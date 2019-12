In de Reigerstraat in het centrum van Breda is zaterdagavond melding gedaan van een schietincident. Volgens de politie zijn er drie gewonden gevallen.

De gewonden zouden mogelijk schotwonden hebben en zijn behandeld door ambulancepersoneel, waarna ze met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht. Volgens het Brabants Dagblad zijn de slachtoffers beveiligers van uitgaansgelegenheden in de straat.

Kort na het incident heeft de politie een eerste verdachte, een 35-jarige man uit Hilvarenbeek, aangehouden in de Vismarktstraat.

Na een korte zoektocht door de stad werd een tweede verdachte, een 33-jarige man uit Breda, aangehouden op de Slingerweg. Beide verdachten zitten nog vast.

Het incident vond plaats voor twee naast elkaar gelegen uitgaansgelegenheden: De Graanbeurs en De Kapitein. Beide zijn ontruimd na de schietpartij.

De toedracht van het incident is nog niet duidelijk. De twee verdachten worden later verhoord.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat er drie verdachten waren opgepakt. De politie heeft meegedeeld dat de derde arrestant niets te maken had met de schietpartij en is opgepakt voor een ander incident.