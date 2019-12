Drie personen zijn in de nacht van zaterdag op zondag rond 1.00 uur gewond geraakt bij een schietincident in de Reigerstraat in het centrum van Breda. Een van de slachtoffers is een beveiliger van een uitgaansgelegenheid.

Het incident vond plaats voor de uitgaansgelegenheden De Graanbeurs en De Kapitein.

De slachtoffers zijn ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel, waarna ze met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Kort na het incident arresteerde de politie een 35-jarige man uit Hilvarenbeek op de Vismarktstraat. Na een zoektocht door de stad werd een tweede verdachte aangehouden op de Slingerweg. Het gaat om een een 33-jarige man uit Breda. Beide verdachten zitten vast en worden zondag verhoord.

De toedracht van het incident is nog niet duidelijk.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel meldden we op basis van een politiebericht dat er drie verdachten waren opgepakt. De politie heeft meegedeeld dat de derde arrestant niets te maken had met de schietpartij en is opgepakt voor een ander incident.