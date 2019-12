Bij een schietpartij in het centrum van Breda zijn in de nacht van zaterdag op zondag rond 1.00 uur twee beveiligers en een bezoeker van een feestcafé gewond geraakt. Er zijn twee verdachten aangehouden in verband met het incident.

Volgens de werkgever van de betrokken beveiligers werd enkele mensen de toegang geweigerd tot het café, waarna een vechtpartij zou zijn ontstaan. Daarbij zouden schoten zijn gelost, meldt de NOS. Een politiewoordvoerder kan dit nog niet bevestigen, maar laat weten rekening te houden met dat scenario.

De slachtoffers zijn ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel, waarna ze met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Kort na het incident werden een 35-jarige man uit Hilvarenbeek en een 33-jarige man uit Breda aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel meldden we op basis van een politiebericht dat er drie verdachten waren opgepakt. De politie heeft meegedeeld dat de derde arrestant niets te maken had met de schietpartij en is opgepakt voor een ander incident.