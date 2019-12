Op de Den Helderstraat in Den Haag heeft de politie zaterdagavond tien jongeren opgepakt vanwege brandstichting.

Ze zouden vuur hebben gestookt op straat en brandbare materialen bij zich hebben. De politie gaf verder geen informatie waarom de jongeren overlast veroorzaakten.

Het is al tijden onrustig met opstootjes en brandstichting in de omgeving van Den Haag. Begin deze maand maakte de gemeente bekend dat de traditionele vreugdevuren definitief niet door konden gaan, nadat de vuren in Duindorp en Scheveningen vorig jaar zo groot werden, dat er een vonkenregen boven Den Haag en Scheveningen ontstond.

Zaterdagavond werd in plaats van de vreugdevuren daarom een fakkeloptocht gehouden in Scheveningen, honderden mensen liepen mee. Volgens Omroep West klonk er tijdens de optocht muziek en was de sfeer gemoedelijk. De optocht zou volgens de zender ook veel bekijks hebben getrokken. Veel mensen zouden hun huizen uitgekomen zijn om de optocht te bekijken.