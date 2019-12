Een vrouwelijke Syriëganger (28) en haar kind (4) zijn zaterdag op Schiphol aangehouden nadat ze waren teruggekeerd uit Turkije. Dat meldt het Landelijk Parket zaterdag.

Volgens het Landelijk Parket is de vrouw afkomstig uit Gouda en vertrok ze in december 2013 naar Syrië. Op 30 oktober van dit jaar zou de 28-jarige vrouw zich met haar kind hebben gemeld bij het Nederlandse consulaat in Ankara.

Het 4-jarige kind van de vrouw is overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming.

Het Turkse persbureau Anadolu meldde zaterdagavond al eerder dat er twee mensen met de Nederlandse nationaliteit het land uit zouden zijn gezet omdat ze banden zouden hebben met een terroristische organisatie. Dit meldde Anadolu op basis van informatie van het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken.