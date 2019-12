Honderden mensen hebben zaterdagavond meegelopen in de fakkeltocht in Scheveningen, die was georganiseerd door de organisatoren van de vreugdevuren.

De fakkeltocht werd georganiseerd als alternatief voor de verboden vreugdevuren tijdens de jaarwisseling.

De tocht begon zaterdag rond 19.00 uur vanaf het Sint Aldegondeplein en tussen 20.00 en 20.30 uur eindigde deze weer op het strand van Scheveningen waar enkele vuurtonnen stonden.

Volgens Omroep West klonk er tijdens de optocht muziek en was de sfeer gemoedelijk. De optocht zou volgens de zender ook veel bekijks hebben getrokken. Veel mensen zouden hun huizen uitgekomen zijn om de optocht te bekijken.

"Wij hopen dat de straten van Scheveningen veranderen in een positieve vlammenzee", liet de organisatie deze week weten aan Omroep West. (Foto: Pro Shots)

Begin deze maand maakte de gemeente bekend dat de vreugdevuren definitief niet door konden gaan, nadat de vuren in Duindorp en Scheveningen vorig jaar zo groot werden dat er een vonkenregen boven Scheveningen ontstond.

De gemeente besloot de vuren niet door te laten gaan, omdat de organisatie niet over de juiste vergunningen beschikte. De organisatie wil geld inzamelen om juridische hulp in te schakelen, zodat het de vergunningen voor volgend jaar op tijd rond kan krijgen.