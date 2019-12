Supermarktketen Lidl heeft zaterdag in Nederland en in Duitsland een bepaalde soort brie teruggeroepen uit de verkoop. Op het product is de bacterie E. Coli aangetroffen.

Het gaat om de 'Milbona Selection Brie de Nangis' met de houdbaarheidsdata 19 januari en 20 januari. De bacterie werd aangetroffen tijdens een eigen onderzoek van de Duitse producent van de kaas.

De zogenoemde poepbacterie kan voor verschillende lichamelijke klachten veroorzaken zoals diarree. Bij ouderen, mensen met een verzwakt immuunsysteem of kleine kinderen kan de bacterie zorgen voor ernstige lichamelijke klachten.

De van oorsprong Duitse supermarktketen roept mensen op om het product terug te brengen naar de winkel. Ook raadt Lidl Nederland mensen die het product geconsumeerd hebben aan, om direct contact op te nemen met de huisarts.