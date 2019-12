De politie Gelderland heeft zicht op de mogelijke bestuurder die betrokken was bij het ongeval in het Gelderse Doesburg afgelopen zaterdag. Wat zijn rol precies is geweest, wordt nog onderzocht.

Bij het ernstige verkeersongeval overleed een tachtigjarige vrouw in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Twee andere personen raakten gewond. De politie meldde eerder dat er mogelijk opzet in het spel zou zijn.

De politie Gelderland heeft een auto in beslag genomen en zegt verder te gaan met het onderzoek rondom de aanrijding. Verdere mededelingen kunnen er niet worden gedaan.

De vermoedelijke veroorzaker van het ongeluk reed de auto van achteren aan op de N317 bij de afrit Doesburg. Hierdoor raakte het voertuig van de slachtoffers van de weg en sloeg het over de kop. De andere auto reed vervolgens door in de richting van Doetinchem.