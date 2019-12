Agenten hebben in een container in Hendrik-Ido-Ambacht vrijdag meer dan 2.500 kilo illegaal vuurwerk gevonden, meldt de politie zaterdag. Er zijn twee verdachten aangehouden. Ook in Ochten vond een grote vuurwerkvangst plaats. Daar werd in totaal 4.327 kilo gevonden in een trailer.

De politie in Hendrik-Ido-Ambacht vond cobra's en mortierbommen die waren opgeslagen in kokers en bruine dozen.

Mortierbommen zijn professioneel vuurwerk en mogen alleen door professionals worden gebruikt voor vuurwerkshows.

Er zijn twee mannen aangehouden voor het bezit van illegaal vuurwerk en de mogelijke handel erin. Een van hen, een 32-jarige man, werd betrapt toen hij tussen de opslagloods en zijn auto heen en weer liep met bruine dozen met cobra's. Hij is aangehouden.

Onderzoek leidde de politie ook naar een garagebox die was gevuld met vuurwerk. In de schuur en auto van de tweede verdachte, een man van 28, lag 45 kilo.

Het vuurwerk wordt door een professioneel bedrijf afgevoerd en vernietigd, zegt de politie.

Ook vuurwerkvangst in Ochten

In Ochten trof de politie 4.327 kilo illegaal vuurwerk in een trailer aan. Ook daar werden twee mannen aangehouden. De politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag melding.

De mannen, van achttien en negentien, werden in de directe omgeving aangehouden. Ze zouden zich verdacht hebben gedragen bij een trailer op een bedrijventerrein.