Bijna drie kwart van de Nederlanders weet niet wat ze moeten doen bij oogletsel door vuurwerk, blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis en het Oogziekenhuis Rotterdam. Daarnaast kan slechts vier op de tien eerste hulp verlenen.

Bij oogletsel door vuurwerk moet het oog uitgespoeld worden als de pupil nog rond en het oog nog intact is. Als de pupil vervormd is en het oog niet meer intact is, is het belangrijk er niet op te drukken. In dat geval is het belangrijk het oog met rust te laten en deskundige, medische hulp te zoeken.

Toch zijn er meer mensen die weten hoe ze oogletsel moeten behandelen dan drie jaar geleden. Toen wist slechts 13 procent wat te doen. "Het kennisniveau over EHBO bij oogletsel is zeker verbeterd, maar nog steeds veel te laag. Dit is ernstig, want de juiste handeling kan het verschil maken tussen een oog redden of verliezen," zegt Eline Nijhof, hoofd EHBO bij het Rode Kruis.

Meer mensen weten wat ze moeten doen bij een brandwond. Drie kwart van de mensen weet dat ze deze moeten koelen met lauw kraanwater. Slechts twee op de tien mensen weten dat een huidwond moet worden afgedekt met steriel verband.

Tijdens de afgelopen jaarwisseling meldden zich bijna vierhonderd mensen met vuurwerkletsel in het ziekenhuis. Een kwart van hen had oogletsel.

Zaterdag begint de landelijke verkoop van vuurwerk. Dit mag worden verkocht tot Oudjaarsdag.