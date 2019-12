Bij een ernstig verkeersongeval in het Gelderse Doesburg zijn vrijdag rond 16.40 uur drie inzittenden van een auto gewond geraakt. Een 80-jarige vrouw is in het ziekenhuis overleden. Volgens de politie is het voertuig mogelijk bewust door een andere automobilist van de weg gereden.

De tachtigjarige vrouw uit Velp werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De andere drie slachtoffers zijn twee mannen van 51 en 81 en een andere vrouw van 51.

De vermoedelijke veroorzaker van het ongeluk reed de auto van achteren aan op de N317 bij de afrit Doesburg. Hierdoor raakte het voertuig van de slachtoffers van de weg en sloeg het over de kop. De andere auto reed vervolgens door in de richting van Doetinchem.

De politie is op zoek naar deze persoon, die reed in een donkere stationwagen. Uit sporenonderzoek blijkt dat de auto zeer waarschijnlijk flinke schade aan de voorzijde moet hebben.