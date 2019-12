De politie onderzoekt de zelfmoord van een 31-jarige politieman uit Driebergen, bevestigt de politie na berichtgeving van de NRC vrijdag. De digitaal expert maakte vorige week een einde aan zijn leven, vijf dagen nadat hij op werk had geklaagd over pestende collega's.

De man had op 13 december een gesprek met zijn leidinggevenden. In dat gesprek klaagde hij volgens de NRC over "pestgedrag" door collega's van de Landelijke Eenheid. Hij overleed vóór het vervolggesprek over de situatie op de werkvloer.

De politieman had volgens de krant enkele dagen voor het gesprek tegenover de ondernemingsraad ook bezwaren geuit over een "arbeidsincident". Wat dit incident precies inhoudt, wordt niet verder gespecificeerd.

Een woordvoerder van de politie benadrukt dat het onderzoek naar het vermeend pestgedrag nog loopt. "Of er een verband is met de zelfdoding van de man, kunnen we nu niet zeggen. Dat is op dit moment te kort door de bocht."

De politie zegt de dood van de politieman te betreuren. Het bureau Veiligheid Integriteit en Klachten, een speciale klachtenafdeling binnen de politie, voert het onderzoek naar de zelfmoord uit. De resultaten worden binnen enkele weken verwacht.

Denk jij aan zelfmoord? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel naar 0900-0113.