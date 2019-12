Op de A2 bij Zaltbommel in de richting van Utrecht zijn vrijdag negen personenauto's op elkaar gebotst. De vertraging als gevolg hiervan is opgelopen tot 190 minuten, meldt de ANWB op Twitter.

Er is niemand gewond geraakt, laat een woordvoerder van de politie weten. In eerste instantie werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die is inmiddels geannuleerd, meldt Rijkswaterstaat.

Het ongeluk gebeurde op de weg richting Utrecht, maar in de andere richting ontstond een kijkersfile doordat voertuigen afremden om het ongeluk op de andere baan te bekijken.

Automobilisten krijgen het advies om te rijden vanaf knooppunt Empel.