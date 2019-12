De organisator van het eerste, grote boerenprotest op 1 oktober hekelt de uitspraken van het Openbaar Ministerie (OM) dat trekkers op de snelwegen "niet tegen te houden waren". Agractie bestempelt dit vrijdag als onjuiste berichtgeving en stelt dat boeren naar de politie hebben geluisterd.

In Opportuun, het vakblad van het OM, zegt officier van justitie Linda Bregman dat er is gefaald bij het handhaven tijdens het protest. "Niet omdat we het niet wilden. Niet omdat we de wet niet snapten. Maar omdat het gewoon niet tegen te houden was."

Met de gemeente werd daarnaast afgesproken dat er 75 tractoren naar het Malieveld mochten komen. Bregman: "Nou, ik ging naar bed en werd wakker in een totaal andere werkelijkheid."

Volgens Agractie lag dit echter aan politieagenten, die de colonnes "rechtstreeks de snelweg op leidden". "Regelmatig uitgezwaaid door de plaatselijke burgemeester en wethouders. De beelden hiervan zijn overvloedig, evenals van de gemoedelijke sfeer die overal heerste."

'Van veel alcoholgebruik was geen sprake'

De officier van justitie spreekt in het interview juist van een soms grimmige sfeer en wijst op de beelden van boeren die het hek bij het Malieveld platreden. "Je kunt wel van alles bedenken en gaan inzetten, maar de dilemma's zijn groot. Chauffeurs van vrachtwagens die waren ingehuurd als beweegbare afzetting van het Binnenhof werden bedreigd en geïntimideerd."

Daarbij wijst het OM ook op alcoholgebruik onder sommige protesterende boeren. Van alcoholgebruik was volgens de organisator bij de meeste demonstraties geen sprake, "en al helemaal niet veel".

Volgens Agractie veegt het OM "zijn straatje schoon met onjuiste berichtgeving ten koste van de boeren". "Een enkel incident daargelaten zijn er geen overtredingen en aanhoudingen geweest en hebben deelnemers aan de massale demonstraties zich aan de aanwijzingen van politie gehouden."