Het aantal jongeren dat met een zware straf voor jeugdcriminaliteit bij instantie Halt terechtkomt, is in zes jaar tijd verdubbeld, blijkt uit cijfers die zijn opgevraagd door NRC.

In 2014 had 13 procent van jongeren die zich bij Halt moest melden een zwaar vergrijp gepleegd; in 2019 is dat gestegen naar 25 procent. In 2019 belandden tot 1 december 3.718 jongeren bij Halt voor zware misdrijven als mishandeling, bedreiging en hacken.

Voorheen werden jongeren die zwaardere vergrijpen pleegden door het OM of de kinderrechter bestraft. Tegenwoordig gebeurt het echter steeds vaker dat politie, Halt en de kinderbescherming de misdrijven bestraffen, zonder vervolging door een rechter.

Vervolging kan soms wel een half jaar duren. Door samen te werken met Halt wordt er sneller gestraft en krijgen minderjarigen geen strafblad.

Volgens Halt-directeur Janet ten Hoope neemt de complexiteit van de groep criminele jongeren steeds verder toe. De jongeren komen vaker uit probleemgezinnen en hebben vaker een lichte verstandelijke beperking.

Het totale aantal zaken bij Halt daalde van 16.903 in 2014 naar 14.421 in 2018. In 2019 is een lichte stijging te zien, met al 14.633 zaken tot december.