Burgemeester Femke Halsema heeft een briefje geschreven voor de met uitzetting bedreigde negentienjarige Amsterdammer Daniel Buter. Op het briefje staat dat de jongen geen papieren heeft, maar vrij moet kunnen rondlopen in Amsterdam.

Halsema spreekt over Buter tijdens een marathoninterview met Radio 1.

"Ik heb een briefje geschreven waarin staat dat dit Daniel Buter is. Dat hij geen papieren heeft, maar dat hij vrij in Amsterdam moet kunnen rondlopen en dat er anders contact met mij moet worden opgenomen. Met dat briefje heb ik hem kunnen wegsturen. En ik hoop dat hij nu weer lekker op zijn fiets door Noord rijdt."

Daniel is geboren en getogen in het Amsterdamse stadsdeel Noord, maar stond vorige maand toch op het punt om te worden uitgezet naar de Dominicaanse Republiek, een land waar hij één keer eerder geweest is, als baby. Zijn ouders vertrokken naar het buitenland, waarna Buter bij zijn oma bleef wonen.

Toen de man met het oog op zijn studie een paspoort wilde aanvragen, bleek dat hij niet in het bezit was van de Nederlandse nationaliteit.

Dat werd gemeld bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die hem uitnodigde voor een gesprek. Zijn advocaat raadde hem vervolgens aan om niet naar dat gesprek te gaan, waarna hij werd opgepakt.