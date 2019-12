De organisatoren van het vreugdevuur in Scheveningen hebben zich neergelegd bij het besluit van de gemeente om het evenement deze jaarwisseling niet door te laten gaan, meldt Omroep West woensdag.

In plaats van een vreugdevuur met de jaarwisseling, zal de organisatie zaterdag een fakkeloptocht organiseren. Hiermee wil het onder meer geld inzamelen om volgend jaar de vergunningen voor het vreugdevuur op tijd rond te krijgen.

Begin deze maand maakte de gemeente bekend dat de vreugdevuren definitief niet door konden gaan, nadat de vuren in Duindorp en Scheveningen vorig jaar zo groot werden, dat er een vonkenregen boven Den Haag en Scheveningen ontstond.

De gemeente besloot de vuren niet door te laten gaan, omdat de organisatie niet over de juiste vergunningen beschikte en de hulpdiensten een negatief advies afgaven.

'Scheveningen veranderen in positieve vlammenzee'

Hoewel de Scheveningse organisatie in bezwaar kon gaan tegen het besluit, legde ze zich hier woensdag bij neer. In een verklaring schrijven ze dat er "te weinig tijd is om alles te organiseren".

Wel is de organisatie vastberaden volgend jaar het vreugdevuur in Scheveningen terug te laten keren. Hiervoor wil het geld inzamelen om juridische hulp in te schakelen, zodat het de vergunningen op tijd rond kan krijgen.

Om geld in te zamelen wordt er onder meer aankomende zaterdag een fakkeloptocht georganiseerd.

"Wij hopen dat de straten van Scheveningen veranderen in een positieve vlammenzee", laat de organisatie weten tegen Omroep West. "Iedereen is van harte welkom, of je nu op Scheveningen of daarbuiten woont, maakt voor ons niet uit."

Besluit leidde tot ongeregeldheden in Duindorp

Traditiegetrouw worden op de stranden in Scheveningen en Duindorp vreugdevuren georganiseerd tijdens de jaarwisseling.

Het besluit van de gemeente veroorzaakte in Duindorp dagenlang ongeregeldheden, waarbij de politie tientallen arrestaties heeft verricht. De organisatie in Duindorp heeft vorige week zondag op het strand een symbolische "crematie" voor het vreugdevuur gehouden, uit protest tegen het besluit.