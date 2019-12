Koning Willem-Alexander heeft woensdag zijn jaarlijkse kersttoespraak gehouden. Dat deed hij staand vanuit Paleis Huis ten Bosch. Hij stond stil bij de vrijheid in Nederland en wat dat van mensen vraagt. Ook benadrukte de koning dat streven naar geluk geen obsessie mag worden. Hij richtte zich daarbij expliciet tot jongeren en zei: "Geef jezelf wat ruimte. Het is oké."

"In deze dagen van het jaar brengt het kerstfeest rust in de hectiek van het dagelijks leven. Maar hierdoor ontstaan ook twijfels", sprak de koning.

"We willen als vrije mensen het beste uit het leven halen, en verwijten het onszelf als dat niet lukt. We spiegelen ons aan anderen, leggen de lat hoog en presenteren graag een perfecte versie van onszelf aan de buitenwereld. Alsof er een taboe rust op onzekerheid en tekortkomingen. Maar niemand is perfect. Trek het je niet aan als het eens tegenzit, geef jezelf de ruimte. Het is oké."

"Geluk zit in onze verbondenheid met anderen. Laten we elkaar niet loslaten, maar naar elkaar luisteren en begrip tonen. Troosten en moed geven. En tegen de ander zeggen dat het goed is."

'Vrijheid is de bereidheid om elkaar ruimte te geven'

In de toespraak stond de koning ook stil bij 75 jaar vrijheid in Nederland. "Vrijheid is nooit gratis. Zij vraagt altijd iets van ons: vertrouwen in elkaar, redelijkheid, de bereidheid om elkaar ruimte te geven. Iedereen die zich verdiept in wat vrijheid is, snapt waarom verdraagzaamheid zo belangrijk is. Als we mensen met een andere mening gaan bedreigen, ondermijnen we precies wat ons zo dierbaar is", aldus de koning. "Om vrij te zijn, moeten we het dwarse denken toelaten. In onszelf en bij anderen."

Hij noemde ook kort de tegenstellingen binnen de maatschappij. "Hoe scherp tegenstellingen ook zijn, het lukt ons altijd om oplossingen te vinden. Die bedrevenheid om met elkaar te praten en soms wat in te schikken, zullen we ook de komende tijd nog heel hard nodig hebben."

Nederland is volgens koning de nog altijd een van de succesvolste landen

De koning benadrukte dat Nederland nog altijd een van de succesvolste landen ter wereld is. "Achter dat succes staan mensen zoals u en jij. Miljoenen professionals en vrijwilligers die er ook in moeilijke omstandigheden samen het beste van maken."

Hij noemde de verschillende groepen mensen die het afgelopen jaar de straat op gingen: "Leerkrachten, politiemensen, artsen en verplegers. Ambtenaren en rechters. Boeren, bouwers en biologen."

"Ook al kunnen de emoties soms hoog oplopen, Nederlanders hebben toch het gevoel bij elkaar te horen. Dat is onze grote kracht."

Tot slot wenste hij alle Nederlanders "waar u zich ook bevindt en hoe de persoonlijke omstandigheden ook zijn" een gezegend kerstfeest.