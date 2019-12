De oudste inwoner van Nederland, Geertje Kuijntjes, is in de nacht van maandag op dinsdag op 114-jarige leeftijd overleden, heeft het woonzorgcentrum in Gorinchem waar ze woonde dinsdag bekendgemaakt.

Sinds augustus 2015 was Kuijntjes de oudste inwoner van Nederland. Ze werd geboren op 19 juli 1905 in Gorinchem geboren.

In dezelfde plaats ging ze later kostuums maken. Ze hield van reizen; haar laatste reis maakte ze op 102-jarige leeftijd. Kuijntjes was niet getrouwd en had geen kinderen.

De oudste inwoner van Nederland is nu Anne Brasz-Later uit Utrecht. Zij is 113 jaar en 162 dagen oud.