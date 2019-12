Een 32-jarige man uit Den Bosch en een 32-jarige man uit Berlicum zijn maandagavond zwaargewond geraakt bij een vuurwerkincident in een voetbalkooi in Den Bosch, laat de politie aan NU.nl weten. Een van hen verloor een oog.

De mannen staken maandag rond 23.00 uur zwaar vuurwerk af in de Zesde Haren. Een mortiergranaat ontplofte in hun gezichten, waardoor ze zware verwondingen opliepen.

Volgens de politie wisten de mannen hevig bloedend een nabijgelegen woning te bereiken. De bewoner van het huis heeft vervolgens 112 gebeld.

Hulpdiensten, waaronder de brandweer en een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Daarna zijn de gewonden met ambulances naar het Oogziekenhuis Rotterdam vervoerd. Ze worden dinsdag geopereerd.

De leeftijd van de mannen verbaasde de politie, zegt de woordvoerder. "Normaal gesproken moeten we jongeren waarschuwen voor het afsteken van illegaal vuurwerk. Het is levensgevaarlijk."

In de woning van de man uit Den Bosch werd nog meer illegaal vuurwerk aangetroffen, waaronder cobra's en mortiergranaten. Ook in het huis van de man uit Berlicum werd zwaar vuurwerk aangetroffen. De politie heeft het vuurwerk in beslag genomen en vernietigd.