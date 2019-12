De hechtenis van de 38-jarige man die zondag is opgepakt na de vondst van een lichaam in een auto in de Nieuwe Maas, is met veertien dagen verlengd, meldt de politie dinsdag. De man werd aangetroffen met een steekwond en meldde pas later in het ziekenhuis dat hij met een auto het water in was gereden en dat er nog iemand in het voertuig zat.

De politie startte na het incident meteen een onderzoek. Uren nadat de man uit het water was geklommen, werd de auto met daarin het lichaam van een vrouw gevonden in de Nieuwe Maas. Het slachtoffer was een 38-jarige vrouw uit Rotterdam.

Dinsdag laat de politie weten dat de man officieel is aangemerkt als verdachte en mogelijk betrokken was bij de dood van de vrouw. Zondag liet de politie al weten dat de onderkoelde en gewonde man in "verwarde staat" was.

Het politieonderzoek is nog in volle gang. Zo wordt onder meer de relatie tussen de man en het slachtoffer onderzocht.