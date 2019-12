Volgende week had de eerste officiële nieuwjaarsduik van Hengelo moeten plaatsvinden. De organisatie was echter één dag te laat met de aanvraag waardoor het evenement moest worden afgelast. In de gang van een van de organisatoren staat nu 30 kilo erwtensoep, waar een nieuwe bestemming voor wordt gezocht.

Sinds november was de lokale sportvereniging H.G.V Hengelo bezig met de voorbereidingen voor de eerste eerste officiële nieuwjaarsduik van de stad, waar tussen de dertig en zeventig deelnemers werden verwacht. De kenmerkende oranje mutsen en erwtensoep waren al binnengekomen en ook de locatie was - in overleg met de gemeente - al een tijdje vastgesteld.

"De gemeente vond het een heel leuk idee en we hebben goed met ze overlegd", zegt Errol Herder, een van de organisatoren van het evenement." De vijfkoppige organisatie zette in anderhalve maand een uitgebreid draaiboek in elkaar.

Maandagochtend kreeg de organisatie echter een teleurstellend telefoontje. "De aanvraag moest veertien dagen voor Nieuwjaarsdag worden ingeleverd: we waren dus een dag te laat."

30 kilo erwtensoep op de gang

De gemeente wil de te laat ingeleverde aanmelding niet door de vingers zien. "Het is jammer, maar het gaat niet meer lukken tijdens de feestdagen. Dat snap ik ook wel."

Bij Herder staat nu 30 kilo erwtensoep in de gang. H.G.V Hengelo doet daarom een oproep voor een nieuwe bestemming. "Er zijn al heel veel leuke reactie binnengekomen", zegt Herder. "Zorginstellingen zijn er blij mee, net als het Leger des Heils."

De mutsen bewaart de organisatie voor een nieuwe poging.