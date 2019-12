Het is dinsdag bewolkt en het kan gaan regenen. In de avond wordt het droog vanuit het westen. In het noorden komt de gemiddelde temperatuur in de middag uit op zo'n 6 graden. In het zuiden is het gemiddeld 10 graden.

In het zuiden kan daarnaast af en toe de zon doorbreken. Aan het eind van de middag is er lokaal even kans op hagel en aan zee is er dan een kleine kans op onweer.

In de ochtend staat er een matige zuidenwind. Aan zee is deze krachtig. Later op de dag gaat het minder hard waaien.

Ook op Eerste Kerstdag kan het regenen en wordt het bewolkt. Later op de dag breekt soms ook de zon door. Er staat een noordwestenwind die boven land matig is en aan de kust in de ochtend vrij krachtig. Later neemt de wind af. De gemiddelde temperatuur is ongeveer 9 graden.

Op Tweede Kerstdag is er meer bewolking, maar is het wel droger. In de middag gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur is zacht.

Na de kerstdagen wordt het kouder.