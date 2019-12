Bij een vechtpartij in Spijkenisse is in de nacht van maandag op dinsdag een 44-jarige man uit Rozenburg doodgestoken, meldt de politie.

Agenten kwamen af op een melding over een vechtpartij waar meerdere mensen bij betrokken waren. Eenmaal aangekomen, troffen ze een zwaargewonde man aan. Hij was in zijn rug gestoken.

"Het slachtoffer was al aan het wegzakken en we hebben hem ter plaatse gereanimeerd", zegt een woordvoerder van de politie tegen NU.nl. "Maar dat is niet gelukt. De man is op straat overleden." De familie van het slachtoffer is geïnformeerd.

Getuigen verklaarden dat ze na het incident een auto zagen wegrijden. De politie onderzoekt momenteel onder meer beelden die zijn opgenomen door beveiligingscamera's van omwonenden. Deze beelden hebben zij ter beschikking gesteld.

Het is volgens de politie nog onbekend of het slachtoffer en de daders elkaar kenden. Ook de aanleiding voor het gevecht is onduidelijk.

"Wij gaan het onderzoek naar wat zich daar precies heeft afgespeeld voortzetten", zegt de woordvoerder. Zo zoekt de politie uit waarom het slachtoffer in Spijkenisse was.