Bij een vechtpartij in Spijkenisse is in de nacht van maandag op dinsdag een man om het leven gekomen, meldt de politie Rotterdam eo op Twitter.

Agenten kwamen af op een melding van een vechtpartij. Bij aankomst zouden zij een gewonde man aan hebben getroffen.

Er zijn hulpdiensten ingezet, maar de man is kortere tijd later alsnog overleden.

Volgens de politie Rotterdam eo zouden er getuigen zijn die na het incident een auto hebben zien wegrijden. De politie roept mensen die meer informatie hebben op zich te melden.