Bij een vuurwerkincident in een voetbalkooi in Den Bosch zijn maandagavond twee mannen zwaargewond geraakt, schrijft Omroep Brabant. De mannen zouden verwondingen hebben opgelopen in hun gezicht.

Het incident gebeurde rond 23.00 uur in de Zesde Haren.

De mannen zouden vuurwerk hebben afgestoken in de kooi.

Na het incident zijn ze vanuit de voetbalkooi eerst naar een woning zijn gebracht. Daar zijn ze aan hun verwondingen behandeld. De woning is hiervoor tijdelijk afgezet, meldt Omroep Brabant. Er zou een bloedspoor van de voetbalkooi naar de woning lopen.

Hulpdiensten, waaronder de brandweer en een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Daarna zijn de mannen met ambulances naar het Oogziekenhuis in Rotterdam vervoerd.