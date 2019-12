Het gerechtshof in Den Haag heeft dinsdag bepaald dat een kritisch rapport van de onderwijsinspectie over het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum niet hoeft te worden ingetrokken. Het oordeelt dat er geen sprake meer is van een spoedeisend belang en wijst de vordering van de school daarom af.

De rechtbank in Den Haag besloot in juli van dit jaar dat het rapport wel gepubliceerd mocht worden, waarop het direct verscheen op de website van de onderwijsinspectie.

Volgens het hof heeft iedereen kennis kunnen nemen van het rapport en is er dus geen sprake meer van een spoedeisend karakter omdat er ook geen sprake is van een negatieve invloed. "Integendeel, het aantal leerlingen is dit schooljaar juist toegenomen", aldus het hof.

"De vordering van het Haga Lyceum in dit kort geding lijkt vooral te zijn ingesteld om de onrechtmatigheid van het rapport vastgesteld te krijgen met het oog op de bestuursrechtelijke procedure over de aanwijzing van de minister. Maar daarvoor is een kort geding niet bedoeld."

School zou risico nemen

In het rapport wordt onder ander geconcludeerd dat het bestuur van de school een risico neemt door niet actief afstand te nemen van personen die de salafistische geloofsleer aanhangen en werkzaam zijn op de school.

Overigens zijn er geen aanwijzingen dat dit op de islamitische school is onderwezen of dat de school er naar streeft leerlingen "afzijdig te houden van de samenleving."

Wel zou er sprake zijn van financieel wanbeheer, en door de houding van directeur-bestuurder Söner Atasoy er sprake zijn van een verstoorde verhouding tussen de school en de overheid en een externe partij.

Haga Lyceum betwist inhoud rapport

Het Haga Lyceum ging in beroep tegen de beslissing van de rechtbank omdat het betoogt dat de inhoud van het rapport niet klopt. Zo zou het "flirten met omstreden contacten" een moreel oordeel zijn van de inspectie en niet in strijd zijn met de wet".

Het rapport was reden voor minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs Arie Slob om het vertrek van het bestuur te eisen. Het Haga Lyceum stapte hierom eveneens naar de rechter.

De Raad van State besloot onlangs dat Slob de financiering van de school niet per 1 december direct mocht stopzetten. De minister kwam tot deze beslissing juist omdat het bestuur van het Haga Lyceum nog niet was vervangen zoals hij had geëist.